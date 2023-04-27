Лолита пожаловалась, что после развода с Цекало столкнулась с унижением и предательством со стороны друзей

В беседе с ведущим программы "Кино в деталях" Федором Бондарчуком Лолита Милявская вспомнила времена, когда разводилась с Александром Цекало.

Тогда певица осталась с 3-летней дочерью Евой на руках совсем одна.

Лолита рассказала, что вся в слезах тогда позвонила экс-супругу. Тот холодно ответил, что это ее выбор и повесил трубку.

Милявская вспоминает, что посетила премьеру фильма, где Алена Хмельницкая играла героиню с судьбой один в один как у нее. Певица призналась, что ожидала такое от Цекало, но не от Тиграна Кеосаяна.

В настоящее время певица явяется одной из самых востребованных на российской сцене.