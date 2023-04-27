Лолита пожаловалась, что после развода с Цекало столкнулась с унижением и предательством со стороны друзей

В беседе с ведущим программы "Кино в деталях" Федором Бондарчуком Лолита Милявская вспомнила времена, когда разводилась с Александром Цекало.
Тогда певица осталась с 3-летней дочерью Евой на руках совсем одна.
Лолита рассказала, что вся в слезах тогда позвонила экс-супругу. Тот холодно ответил, что это ее выбор и повесил трубку.
Милявская вспоминает, что посетила премьеру фильма, где Алена Хмельницкая играла героиню с судьбой один в один как у нее. Певица призналась, что ожидала такое от Цекало, но не от Тиграна Кеосаяна.
В настоящее время певица явяется одной из самых востребованных на российской сцене.
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