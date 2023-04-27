Подольская ревнует своего мужа Преснякова к Муцениеце

Дело в том, что супруги решили сходить на постановку, главную роль в которой играет Агата Муцениеце.
По ходу представления артистка появляется на сцене в откровенных нарядах и ведет себя очень провокационно.
Игрой Муцениеце была впечатлена не только Наталья Подольская, но и Владимир Пресняков. Певице не понравилось, что ее муж восхищается другой женщиной.
В итоге возлюбленные договорились посещать такие мероприятия по отдельности друг от друга, чтобы не испытывать негативных эмоций.
Интересно, что инициатором похода на спектакль была ревнивая жена.
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