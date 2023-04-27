Марина Абрамович на протяжении 6 часов позволяла публике делать с собой все, что угодно

Для реализации задумки она объявила о публичном эксперименте, во время которого можно было делать с ней все, что угодно.

Чтобы у людей не было никаких подозрений, художница письменно оформила разрешение. Такой подход полностью снимал любую вину с людей, которые участвовали в эксперименте.

Действие проводилось в студии «Морро» в Неаполе. Художница все время стояла в центре комнаты и ожидала, пока к ней начнут подходить люди. Напротив Марины стоял стол с различными предметами — их было 72. Некоторые были безобидными (перо, ручка), другие же могли причинить боль и даже убить артистку (ножницы, револьвер с пулями).

Первое время все проходило абсолютно спокойно: приходили зрители, которые гладили художницу, трогали, щекотали и кормили.

Спустя время публика начала чувствовать свободу, из-за чего начали более активно использовать тело артистки. Они трогали Марину, вертели ее руки, щипались и начали причинять малый вред. Далее уже в ход пошли сексуальные действия.

Кульминацией действия стало уже откровенное насилие: Марину били и резали. Именно тогда публика поняла, что никаких последствий не будет. Поэтому зрители начали рвать одежду художницы и резать ее кожу. Происходило это все лишь на третьем часу событий.

Марина к тому времени уже была изрезанной и обнаженной. Ее успели полить холодной водой и уколоть гвоздями, пытались перерезать горло и даже хотели выпить ее кровь. В один момент посетитель взял заряженный пистолет и приставил его к голове художницы. Но тут уже зрители встали на сторону художницы и успокоили молодого человека.

По словам самой Марины, она чувствовала наростающую агрессию участников с каждым часом.

Для нее весь эксперимент превратился в настоящий ад, а после, в зеркале и заметила, что у нее на голове появилась седая прядь.