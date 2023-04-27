Дакота призналась, то ей не нравилось быть матерью

Исполнительница Рита Дакота призналась, что после рождения ее дочки Мии у нее самой начались проблемы в эмоциональной сфере.

Оказывается, певица думала даже о том, что не хотела ребенка, а мысль о материнстве вызывала лишь негатив.

Дакота поклялась себе, что больше рожать не будет никогда.

Рита мечтала о том, чтобы дочь побыстрее выросла и могла жить от нее отдельно.

Девочка устраивала истерики, заставляя мать плакать, пребывать в состоянии стресса.

Со временем родительница сумела изменить отношение к вопросу и надеется, что объяснит дочке, почему так себя вела. Артистка считает, что была не в себе.