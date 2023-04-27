Грек, задушивший жену, сидит в тюрьме и получает много любовных писем от фанаток

Житель Аттики (Греция) попытался отвести от себя подозрения и инсценировать ограбление, так что приехавшая полиция обнаружила связанного отца семейства, мёртвую домашнюю собаку (с ней убийца также расправился) и маленькую дочку Лидию, сидевшую рядом с мёртвым телом матери.

Следователи не поверили в то, что убийство Кэролайн совершили некие грабители, и вскоре доказали, что виновником был 34-летний Николас.

Правда, сейчас заключённый пытается смягчить своё наказание, совместно с адвокатом доказывая, что он убил Кэролайн в горячке, и преступление было непреднамеренным.

Как ни странно, но в этом уверены многочисленные поклонницы убийцы, присылающие Николасу целые сумки писем.

Тюремным охранникам, которым положено просматривать эти послания, то и дело приходится с удивлением читать пылкие признания в любви, которыми дамы заваливают убийцу.

А вот папа убитой Кэролайн надеется, что никакого смягчения наказания не будет.