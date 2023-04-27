Мужчина получил серьёзные ожоги из-за взрыва, произошедшего в его собственном кармане

28-летний рабочий почувствовал, что ему на колени как будто поставили кипящий чайник. Оказывается, в кармане Мэтью взорвался аккумулятор, и именно он стал причиной сильных ожогов бедра и руки.

Герой этой истории, чуть не потерявший сознание от боли, был на складе совершенно один. Но страх, что он может умереть в одиночестве, придал мужчине сил.

Он чуть ли не дополз до близлежащего ресторана и вызвал оттуда такси до больницы.

Мэтью предстоит долгое лечение, и он уверен, что фирма «Comsol», которая выпустила злосчастный аккумулятор, должна ответить за его страдания. Мужчина подал на компанию в суд и не без оснований рассчитывает на компенсацию.