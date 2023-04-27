Орлова похвасталась, что наконец избавилась от живота после родов

45-летняяя Ольга Орлова пожаловалась, что после операции по кесареву сечению, у нее появился послеродовый живот.

Знаменитость собиралась "убрать проблему" с помощью физических упражнений в течение нескольких месяцев, но живот исчез сам.

Дело в том, что из-за занятости Ольга совершенно забыла о недостатках фигуры, Позднее с радостью заметив, что вопрос решился сам собой.

Ранее Орлова рассказывала, что носила специальный бандаж после родов, не снимая его даже на ночь.