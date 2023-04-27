Вечером четверга, 27 апреля, новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан публично заявил, что правительство страны намеревается штрафовать граждан, которые будут носить или демонстрировать георгиевскую ленту 9 мая, традиционно являющееся днём празднования победы над войсками нацистской Германии.

Речан утверждает, что молдавские полицейские получили инструкции о необходимости привлекать к ответственности жителей страны, которые будут уличены в ношении георгиевской ленты в преддверии Дня Победы. Также политик рассказал, что сумма штрафа за такие деяния будет оглашена позднее.

Высказывание Дорина Речана получило широкую огласку в СМИ и спровоцировало резонанс в кругах российского истеблишмента, представители которого поспешили высказаться на данную тему. В частности, сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что из истории победы Советского Союза над нацизмом нельзя удалить данные о роли георгиевской ленточки.

В свою очередь глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что власти Молдавии пытаются начать гонения на символику победы СССР над национал-социалистической идеологией Третьего рейха, что наглядно демонстрирует слабость администрации Кишинёва перед лицом давления со стороны правительства США.

Характерно, что 11 апреля молдавский Конституционный суд признал легитимным введение запрета на демонстрацию в стране георгиевской ленты, а также латинских букв "Z" и "V", которые являются негласными символами российской спецоперации в Украине.