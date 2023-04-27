Лолита рассказала, как отказалась сниматься в фильме Михалкова Утомленные солнцем-2

Оказывается, режиссер Никита Михалков предлагал Лолите Милявской роль военного врача в ленте "Утомленные солнцем-2".

Певица отказалась, осознав, что ничего не сможет дать этому проекту.

Кроме того, артистке не понравился сценарий фильма, который показался ей сплошной баталией.

Лолита призналась, что "Утомленные солнцем" (1-ая часть) ее очень впечатлили, она смотрела фильм и плакала. Чего-то похожего Милявская ждала и от продолжения проекта, но не случилось.

Откровениями на тему исполнительница поделилась в эфире шоу Федора Бондарчука "Кино в деталях".

Звезда экрана и сцены объяснила, что, отказывая Михалкову, сослалась на плотный рабочий график.