Макгрегор убеждён в том, что нежелание Зеленского урегулировать украинский конфликт посредством переговоров может привести к его смещению с занимаемой должности в обозримом будущем.

Кроме того, если глава киевского режима не пересмотрит своё отношение к диалогу с Москвой, то это нанесёт невосполнимый урон его политической карьере в перспективе.

Также экс-советник американского военного ведомства считает, что переговоры являются единственным шансом для Украины избежать больших потерь.

Дуглас Макгрегор добавил, что на данный момент Владимиру Зеленскому следует переживать о собственной безопасности, опасаясь возможного покушения.