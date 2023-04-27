BFM TV: Макрон заматерился на рынке во время речи о пенсионной реформе

27 апреля журналисты телеканала BFM TV опубликовали видеозапись, на которой Эммануэль Макрон нагрянул с неожиданным визитом на рынок во французском городе Доль, где поговорил с местными гражданами, обсудив с ними пенсионную реформу, не пользующуюся широкой поддержкой в стране.

Во время беседы с одним из посетителей рынка Макрон публично заявил, что проведение пенсионной реформы в государстве провоцирует правительство на внушительные траты средств из госбюджета, а сам процесс реформации занимает слишком много времени, что сопряжено с недовольством жителей страны.

При этом Макрон перешёл на ненормативную лексику, использовав слово, наиболее корректно переводящееся на русский язык как "чёрт". Высказывание французского президента удивило пользователей сайта телеканала BFM TV, которые сошлись во мнении, что пенсионная реформа действительно могла бы проводиться быстрее.

14 апреля 2023 года французский Конституционный совет проголосовал за утверждение ключевой статьи пенсионной реформы, которая предполагает, что к наступлению 2023 года возраст выхода на пенсию в стране будет поднят с 62 до 64 лет. В тот же день документ был подписан Эммануэлем Макроном.

После подписания данной бумаги во Франции стартовали масштабные акции протеста, зачастую сопровождающиеся стычками между демонстрантами и полицейскими, по всей стране участились случаи поджога автомобилей и повреждения социально значимой инфраструктуры.