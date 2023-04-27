В России зарегистрирован новый товарный знак «Грустно и точка»

В прошлом году на смену ушедшему из России McDonald’s пришла сеть под названием «Вкусно и точка».

Тогда же владельцы ритуального бизнеса направили на регистрацию и свой бренд «Грустно и точка».

«Сказать, что этот бренд завтра будет использоваться в нашей сфере — нет. Мы это сделали про запас, чтобы было. На самом деле мы к своей работе, миссии относимся серьезно. И “Грустно и точка” — это немножко на грани, а к грани мы стараемся не подходить. Но мы просто сделали это, чтобы не сделал кто-то другой», -рассказал СМИ глава группы компаний Ritual.ru Олег Шелягов.

Спустя год знак зарегистрирован и теперь принадлежит указанной группе.