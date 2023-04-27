Джоли появилась вместе со старшим сыном Мэддоксом на званом обеде в Белом доме

Обед проходил в честь союза США и Южной Кореи, где присутствовали главы обоих государств вместе со своими женами.
Гостями праздника стали голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с 21-летним сыном Мэддоксом. Он проходит обучение в университете Енсе в Сеуле онлайн.
Молодой человек обучался в Южной Корее до пандемии, а после изменил формат обучения на удаленный.
Известно, что Мэддокс приемный сын Джоли и Бреда Питта.
Также у знаменитостей есть родные Шайло и Нокс и усыновленные кроме Мэддокса, Вивьен, Пакс и Захара.
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