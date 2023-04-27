Джоли появилась вместе со старшим сыном Мэддоксом на званом обеде в Белом доме

Обед проходил в честь союза США и Южной Кореи, где присутствовали главы обоих государств вместе со своими женами.

Гостями праздника стали голливудская актриса Анджелина Джоли вместе с 21-летним сыном Мэддоксом. Он проходит обучение в университете Енсе в Сеуле онлайн.

Молодой человек обучался в Южной Корее до пандемии, а после изменил формат обучения на удаленный.

Известно, что Мэддокс приемный сын Джоли и Бреда Питта.

Также у знаменитостей есть родные Шайло и Нокс и усыновленные кроме Мэддокса, Вивьен, Пакс и Захара.