Idnes: жителя Чехии осудили на четыре месяца за фейки об ядерном ударе по России

Изначально прокурор потребовала для обвиняемого вынесения условного тюремного наказания на полгода.

Отмечается, что исполнение приговора суда будет отсрочено на полтора года.

Ладислав Врабел покинул заседание не дождавшись заключительной речи судьи, после чего отверг обвинения в свой адрес и назвал судебный процесс против него политическим.

Ранее Врабел опубликовал в социальных сетях видеоролик о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по России, которая тем же ответила бы республике.