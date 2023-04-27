Хайек опубликовала в своих соцсетях фото обнаженного Татума, с которым снялась в картине "Супер Майк: Последний танец"

На фото Ченнинг Татум позирует только в трусах. Рядом Сальма Хайек, которая постеснялась снять одежду. Дело было в гримерке.
Актриса пошутила по поводу снимка : "Кто не тренируется каждый день, остался в одежде".
Кадр Хайек выложила в Сеть в честь дня рождения своего коллеги. 26 апреля Татуму исполнилось 43 года.
Вместе знаменитости участвовали в проекте "Супер Майк: Последний танец", премьера которого состоялась в феврале текущего года.
Совсем недавно сама Сальма делилась своим снимком в бикини, стоя в океане. Фанаты восхитились формами 56-летней звезды экрана.
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