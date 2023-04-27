Cumhuriyet: 2023 год станет концом «американского века» из-за отказа мира от доллара

27 апреля журналисты турецкой газеты Cumhuriyet опубликовали новую статью, в рамках которой сообщили, что в 1990-ых годах историки пришли к выводу о начале так называемого "американского века", который характеризуется главенствующей позицией Соединённых Штатов в мире из-за господства доллара в качестве резервной валюты.

По мнению аналитиков Cumhuriyet, именно в 2023 году "американский век" фактически подойдёт к концу, что спровоцирует неизбежное наступление нового мирового порядка, основанного на многополярности будущего мироустройства. При этом в статье отмечается, что причиной завершения доминирования США станет отказ человечества от доллара.

Автор колонки в Cumhuriyet отмечает, что государства-члены БРИКС смогли обойти "Большую семёрку" по показателям внутреннего валового продукта, а правительство Бангладеша начало рассчитываться с Россией при торговле в китайских юанях вместо доллара, как это было принято ранее.

Кроме того, аналитики турецкого информагентства напоминают, что руководства России и Китайской Народной республики договорились о практически безоговорочной поддержке политических режимов друг друга, что существенно ослабило позиции администрации Вашингтона на внешнеполитической арене.

В заключении статьи её автор подчеркнул, что общественность Соединённых Штатов дисгармонична как никогда ранее из-за внутренних политических противоречий и усилившейся конфронтации между демократической и республиканской партиями, что происходит на фоне рекордной инфляции в стране.