Дачный эксперт подсказал, как быстро извести земляничного долгоносика

Вредитель наносит урон садовой землянике. Другие названия - малинно-земляничный долгоносик, малинный цветоед.

Это черный мелкий жучок размером в 3 мм. Зимует под палой листвой. Весной ест листья на малине и землянике, личинки поедают бутоны. Долгоносик нападает также и на розы.

На садовую землянику покушается и волосатый листовой долгоносик, который ест листья и корни.

Появляются эти паразиты при распускании почек. В этот период нужно сделать профилактическую обработку препаратом Интра-Вир. Второй раз процедуру проводим через 20 дней.

В это время обычно оканчивается цветение яблонь и появляются цветоносы земляники. Туда самки откладывают яйца.

После этого они перегрызают цветоножку и бутон падает на землю, где потом и будут развиваться личинки.

Если вы видите, что бутоны земляники подсыхают и падают на землю, значит урожай вы уже потеряли. Только предварительная обработка может помочь в этом деле.