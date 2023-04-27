Пригожин назвал «военным юмором» слова о приостановке ударов по Артемовску

Вечером 27 апреля основатель частной военной кампании Wagner Group Евгений Пригожин рассказал, что в его распоряжении появились сведения о поездке американских журналистов в Артемовск, которых сопровождает командир 57-ой бригады вооружённых сил Украины с позывным "Цербер".

По словам Пригожина, из-за новости о поездке американских репортёров на Артемовское направление он лично поручил бойцам ЧВК "Вагнер" прекратить артиллерийские обстрелы позиций противника на данном направлении. Позднее лидер "Группы Вагнера" отказался от собственных слов.

Евгений Пригожин утверждает, что его заявление о приостановке артобстрелов со стороны ЧВК "Вагнер" на Артемовском направлении следует расценивать исключительно как специфический "военный юмор", который не имеет ничего общего с реальным положением дел в зоне спецоперации.

Также Пригожин раскритиковал российские СМИ, подавшие новость об его заявлении по приостановке ударов в Артемовске в своеобразном ключе, обвинив главу Wagner Group в саботировании наступления ВС РФ на Артемовском участке фронта. По мнению бизнесмена, русскоязычным журналистам следует серьёзно относиться к своей работе и перепроверять информацию.

Характерно, что ранее Евгений Пригожин назвал прибывших в ДНР американских журналистов "военкорами", отметив, что "пресса — это святое".