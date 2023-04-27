Невская призналась, что всегда первой мирится с мужем

Популярная актриса Анна Невская рассказала в интервью изданию "Леди Mail.ru", что, ссорясь с мужем Дмитрием Клепацким, всегда идет на примирение первой.

Знаменитость не видит ничего страшного в том, чтобы идти на уступки партнеру, а также не считает зазорным извиниться первой перед любимым человеком.

Невская вышла замуж в 2013 году и признает, что муж на нее хорошо повлиял, приобщив к лыжам и боксу.

Напомним, что широкую известность Анна получила после выхода сериала "Кто в доме хозяин?", где ее партнером стал Андрей Носков.