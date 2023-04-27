Садовод со стажем рассказал все тонкости удаления пасынков для ведения томата в два ствола

Прежде всего, не допускаем спешки. Ждем первую цветочную кисть, то этого момента пасынки не трогаем, чтобы нечаянно не убрать второй ствол.

Как правило второй ствол и сами пасынки появляются, когда зацветает первая кисть. Именно под ней образуется второй ствол. Остальные пасынки, которые для нас лишние, прищипываем.

То есть это и будут абсолютно все остальные побеги. Они только отбирают питание и ослабляют томат, от этого страдают потом плоды. Прищипывание делаем руками или ножницами.

Пенек лучше оставить, не ломать под основание. Ведь тогда на этом месте снова вырастит лишний побег и придется с ним тоже возиться.

Когда на первой плодовой кисти вырастут все помидоры до хороших размеров, можно начинать обрывать нижние листики. Убираем по 2 штуки за раз.

Нижний слой листвы касается земли, где обитают возбудители бактериальных или грибковых заболеваний. Если заболеют нижние листочки, они передадут заразу дальше и погубят все растение.

Постепенно нужно убрать все листики, растущие до первых плодов.

Кроме удаления листков, нужно обязательно обрабатывать куст фитоспорином. Одной упаковки пасты хватит на весь дачный сезон. Обработки нужно делать не только по кусту, но и под ним.