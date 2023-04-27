Путин одобрил передачу сертификата на ядерное топливо Турции

17:50 2023-04-27

Президент России Владимир Путин дал зеленый свет главе «Росатома» на передачу ядерного топлива для АЭС «Аккую», которую сегодня открыли в Турции.

Российский и турецкий лидеры следили за церемонией открытия первой турецкой АЭС в режиме онлайн и смогли поприветствовать атомщиков с успешным российско-турецким проектом в области энергетики.

Президент Эрдоган выразил слова благодарности российской стороне и отметил, что все 4 блока станции введут до 2028 года.

«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — сказал Реджеп Эрдоган.

Владимир Путин отметил в ответ, что Турция всегда может рассчитывать на дружескую помощь со стороны РФ.