Путин одобрил передачу сертификата на ядерное топливо Турции

Российский и турецкий лидеры следили за церемонией открытия первой турецкой АЭС в режиме онлайн и смогли поприветствовать атомщиков с успешным российско-турецким проектом в области энергетики.

Президент Эрдоган выразил слова благодарности российской стороне и отметил, что все 4 блока станции введут до 2028 года.

«Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира», — сказал Реджеп Эрдоган.

Владимир Путин отметил в ответ, что Турция всегда может рассчитывать на дружескую помощь со стороны РФ.