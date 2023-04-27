Волочкова выложила в Сеть свое обнаженное фото из бани

17:59 2023-04-27

Балерина Анастасия Волочкова продолжает шокировать общественность провокационными выходками. На этот раз знаменитость выложила в Сеть снимок, где позирует обнаженной в бане.

В своих социальных сетях балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком из бани, где позирует абсолютно голой и лишь прикрывается веником.

Фанаты знаменитости уже успели соскучиться без провокационных фото своей любимицы, и она решила наконец порадовать армию поклонников "таким сюрпризом".

Безусловно, на ряду с теми, кому нравится манера артитски балета преподносить себя, нашлись и те, кто остался недоволен.

Некоторые успели порадоваться, что Волочкова не будет больше эпатировать общественность "обнаженкой", но не тут-то было. Хейтеры заявили, что на такое зрелище лучше не смотреть.

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