Волочкова выложила в Сеть свое обнаженное фото из бани

В своих социальных сетях балерина Анастасия Волочкова поделилась снимком из бани, где позирует абсолютно голой и лишь прикрывается веником.

Фанаты знаменитости уже успели соскучиться без провокационных фото своей любимицы, и она решила наконец порадовать армию поклонников "таким сюрпризом".

Безусловно, на ряду с теми, кому нравится манера артитски балета преподносить себя, нашлись и те, кто остался недоволен.

Некоторые успели порадоваться, что Волочкова не будет больше эпатировать общественность "обнаженкой", но не тут-то было. Хейтеры заявили, что на такое зрелище лучше не смотреть.