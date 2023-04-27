Глава немецкой оборонной компании предостерегает от недооценки военного потенциала России

Даже если в один прекрасный день пушки замолчат, настоящего мира не будет, заявил босс Hensoldt Томас Мюллер и, по его мнению, Китай играет в этом ключевую роль.

«Китайцы не могут допустить, чтобы режим Путина рухнул», — говорит Мюллер, имея в виду ситуацию с глобальной безопасностью.

По его совам, худшее, что может случиться с Пекином — это ситуация, похожая на гражданскую войну, или появление продемократических движений в России.

«Вот почему они не могут его (Путина) бросить», — сказал босс Hensoldt.

Конфликт на Украине и напряженность между Китаем и Тайванем означают дополнительный бизнес для специалистов по военной электронике, который недавно был переведен в сегмент фондового рынка MDax.

Группа, в которой Германии и Италии принадлежит по 25 процентов, поставляет радарные технологии для немецких систем ПВО (Iris-T) в Украине.