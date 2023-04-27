Белый прежде чем уехать из РФ в Израиль, успел хорошо заработать на россиянах

Анатолий Белый перед тем, как переехать в Израиль успел хорошо заработать в России.

Актер уволился из МХТ имени Чехова летом минувшего года, получив приличные "отступные".

До сей поры в РФ спустя выходят проекты с его участием. Накануне сообщалось о выходе онлайн сериала "Кошка", где Белый сыграл одну из главных ролей. 25 мая зрители смогут познакомиться с первыми сериями проекта.

Понятно, что съемки картины проходили пока актер находился в России. Не исключено, что Белый еще появится в наших лентах.