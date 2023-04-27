Неонацистская группировка Golden Dawn сорвала выставку македонского художника в Греции

В видео, опубликованном в сети, «Молодежный фронт «Golden Dawn» объясняет, что они запретили выставку художника Сергея Андреевского, которая проходила недалеко от Салоников.

На видео несколько мужчин в масках и капюшонах идут в Муниципальную галерею, чтобы противостоять Сергею Андреевскому, которого они обвиняют в публикации ирредентистских материалов и в том, что его работы «ставят под сомнение греческую идентичность».

«Вы не имеете права здесь находиться», — заявил один из активистов на видео: «Наши родители и деды пожертвовали своими жизнями, чтобы сделать Македонию греческой».

Мэр Каламарии Иоаннис Дардаманелис, опрошенный прессой в четверг, сообщил, что группа из десяти человек сорвала выставку в ее последний день. При этом он назвал их «горячими головами».