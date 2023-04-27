Шакире грозит 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

По сведениям издания El Pais, прокуратура намерена оштрафовать колумбийскую певицу Шакиру на 23 000 000 евро.

Ее обвиняют в 6 преступлениях против государственного бюджета Испании. Речь идет о неуплате обязательных налоговых сборов исполнительницей с 2012 по 2014 г. Задолженность составляет 14 500 000 евро.

Обвинение обратило внимание, что Шакира в основном жила в Барселоне, где строила семью с испанским футболистом Жераром Пике.

Защита же отмечает, что у властей Испании отсутствуют прямые доказательства того, что артистка проживала в испанском государстве более 183 дней в год (период, обозначающий, что человек - плательщик налогов в Испании).