«Уравнитель 3»: Дензел Вашингтон в первом остросюжетном трейлере

Видео-превью создает настроение захватывающими батальными сценами, которые на этот раз происходят в средиземноморской обстановке.

Бывший правительственный агент Роберт МакКолл (Вашингтон) живет на юге Италии после событий предыдущих фильмов. Похоже, бывший убийца нашел там покой.

Но взрыв бомбы сотрясает его новый дом, и Макколл понимает, что его новые друзья находятся под контролем местной мафии.

Как и два предыдущих фильма 2014 и 2018 годов, режиссером «Уравнителя 3» стал Антуан Фукуа.

Помимо двукратного обладателя «Оскара» Вашингтона, в ролях Дэвид Денман, Соня Аммар и Дакота Фэннинг.

Это первая совместная работа Вашингтона и Фэннинг после боевика 2004 года «Человек в огне».