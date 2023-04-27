Семейство Дибровых уедет из РФ после череды неудач, включая увольнение ведущего

О том, что Дибровы намерены уехать из России, сообщила в своем личном блоге жена шоумена Полина. Она рассказала, что буквально через несколько дней все семейство отчалит из страны в путешествие.

Диброва сокрушается, что черная полоса наступила для нее и ее родных. Ведущий остался без заработка в программе "Кто хочет стать миллионером?", после угодил в аварию, у старшего наследника развилась аллергия, а в довершение ко всему в их доме обрушился балкон.

Полина надеется, что все их злоключения прекратятся после того, как они пересекут российскую границу.

Известно, что поездка запланирована на 2 мая. О периоде, на который Дибровы уедут из родного государства, жена Диброва говорить не стала.