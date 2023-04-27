Палестинцы осудили фон дер Ляйен из ЕС за «расистский троп»

В поздравлении Израиля с Днем независимости фон дер Ляйен похвалила Израиль, в том числе за то, что он «заставил пустыню цвести».

Это вызвало необычную дипломатическую ссору между Палестинской администрацией (ПА) и Европейским союзом (ЕС), ее основным донором.

Представитель комиссии заявил Би-би-си: «ЕС неприятно удивлен неуместным заявлением министерства иностранных дел Палестины, обвиняющим президента Европейской комиссии в расизме».

ПА выделила предположение фон дер Ляйен о том, что Израиль возделывал бесплодные земли, назвав его «антипалестинским расистским тропом».

Фраза «заставить пустыню цвести» обычно используется Израилем и его сторонниками для описания того, что они считают успехом страны в освоении земли с момента основания современного государства в 1948 году.