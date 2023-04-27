Директор Гвердцители назвал требование лишить артистку гражданства РФ идиотизмом

Активисты направили обращение в СК РФ с требованием лишить Тамару Гверцители российского гражданства.

Директор исполнительницы Сергей Пудовкин дал комментарии по этому поводу "Абзацу", заявив, что подобное требование является "откровенным идиотизмом", глупостью, которая не стоит внимания.

Лишить артистку паспорта РФ общественники потребовали по той причине, что с началом СВО она отменила свои российские гастроли, уехав за границу.

Также появилась информация, что вскоре знаменитость отправится в тур по зарубежным городам.