Гагарина и Исхаков вместе отпраздновали день рождения дочери Мии

26 апреля дочери исполнительницы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова Мие исполнилось 6 лет.
Родители девочки решили собраться вместе, чтобы порадовать ее в этот день.
Гагарина даже выложила в соцсетях общий с экс-супругом снимок, подписав его: "Счастливые родители лучшей девочки на Земле".
Наконец матери и отцу Мии удалось прийти к соглашению в вопросах воспитания наследницы.
В 2021 году они со скандалом развелись, позднее Исхаков подавал на бывшую в суд из-за того, что был недоволен "часами общения" с дочкой.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__