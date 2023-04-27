Гагарина и Исхаков вместе отпраздновали день рождения дочери Мии

26 апреля дочери исполнительницы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова Мие исполнилось 6 лет.

Родители девочки решили собраться вместе, чтобы порадовать ее в этот день.

Гагарина даже выложила в соцсетях общий с экс-супругом снимок, подписав его: "Счастливые родители лучшей девочки на Земле".

Наконец матери и отцу Мии удалось прийти к соглашению в вопросах воспитания наследницы.

В 2021 году они со скандалом развелись, позднее Исхаков подавал на бывшую в суд из-за того, что был недоволен "часами общения" с дочкой.