Лопес призналась, снимаясь в любовных сценах, чувствует себя некомфортно

Дженнифер Лопес не стала скрывать, что ей не доставляет удовольствия играть в эротических сценах. При этом актриса чувствует себя некомфортно.

Когда Лопес была замужем за Марком Энтони, она не разрешала тому присутствовать на съемках фильма «План Б», где ее героиня соблазняла персонажа актера Алекса О’Лафлина на кухонном столе.

При всем при этом, певица, снимаясь обнаженной, почти не нервничает, так как довольна своей фигурой.

Интересно, что при такой нелюбви к "эротике" Джей Ло в своих клипах часто облачается в откровенные наряды, принимает откровенные позы.