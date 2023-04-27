Утяшева сбросила 32 килограмма из-за анемии

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева, состоящая в браке с резидентом "Comedy Club" Павлом Волей, призналась, что всегда завидовала конституции своего мужа. Тот ест все, что угодно и не поправляется.

У нее все по-другому. Чтобы оставаться стройной, Ляйсан вынуждена постоянно сидеть на строгой диете.

Знаменитость вспомнила, что при рождении дочери набрала 18 килограмм, а, когда родила сына, и вовсе на 32. Она решила быстро избавиться от лишнего веса, отказавшись от мяса. В итоге молодая мама заработала себе ужасную железодефицитную анемию на всю жизнь.

После Утяшева решила поступить разумно, изучив принципы правильного питания и выбрав для себя подходящий вариант.