Британские защитники природы предлагают вакансию на краю мира

Остров Гоф, британская территория в южной части Атлантического океана, не имеет постоянного населения.

Он находится примерно в 2400 км от материковой части Африки, а из-за отсутствия аэропорта добраться до Гофа можно за семь дней на корабле из Южной Африки.

Это путешествие уже завершили Ребекка Гудвилл и Люси Дорман, которые в настоящее время работают здесь.

Они входят в число семи штатных сотрудников и восьми миллионов птиц, которые называют Гоф своим домом.

Работа включает в себя «частые долгие дни» слежения за видами морских птиц и требует от кандидатов хорошей адаптации к жизни в «сложной и удаленной субантарктической среде».

Кандидаты также должны иметь «научную степень или эквивалентный опыт в соответствующей области», а также «опыт обращения с дикими птицами / животными и наблюдения за ними в полевых условиях».