Обама рассказывает о работе в США в новом документальном сериале Netflix

Стриминговый гигант Netflix выпустил в четверг трейлер сериала «Работаем: чем мы занимаемся весь день», в котором Обама сопровождает людей в их повседневной работе.

«В этой серии я разговариваю с американскими работниками в самых разных отраслях — от гостеприимства до технологий и ухода за домом — чтобы понять их работу и надежды на будущее», — написал Обама в Twitter.

61-летний политик изучает такие вопросы, как справедливая оплата труда, значение работы и влияние искусственного интеллекта на мир труда.