ЕКА проводит тренировки с первым в мире пара-астронавтом

Джон Макфолл — кандидат в космонавты, но с отличием — он инвалид. В 19 лет он потерял ногу в результате аварии на мотоцикле и теперь пользуется высокотехнологичным протезом.

В настоящее время он нанят Европейским космическим агентством (ЕКА) для участия в новаторском исследовании, посвященном оценке того, как сделать космические полеты доступными для людей с ограниченными физическими возможностями.

«Я увидел, что Европейское космическое агентство объявило, что они ищут астронавта с ограниченными физическими возможностями, — рассказал Джон, — и я посмотрел на характеристики этого человека и подумал: «Вау, это я — я бы с удовольствием оценил это».

В настоящее время Джон интенсивно тренируется в центре подготовки астронавтов ЕКА.

Участие в программе не гарантирует ему полет в космос, но это уже стало частью его жизни.