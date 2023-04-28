Экс-супруга Смольянинова Мельникова страдает от травли со стороны соотечественников из-за высказываний бывшего

Звезду сериала "Папины дочки" Анастасию Мельникову, которая состояла в браке с Артуром Смольяниновым, затравили из-за поведения бывшего.

Актриса столкнулась с волной хейта в соцсетях. Высказывания Смольянинова негативно сказались на ее репутации.

В прошлом году экс-избранник Анастасии ясно дал понять, что находится на стороне Украины в вооруженном конфликте, покинув РФ.

Резко высказываясь о родном государстве, Артур не подумал, что навредит не только себе, но и своим родным и близким людям, в числе которых мать его детей и сами наследники.

Травля Мельниковой достигла таких пределов, что она закрыла возможность комментировать на ее странице в соцсетях.

Интересен также факт, что актриса не числится в составе продолжения "Папиных дочек".