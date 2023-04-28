Блиновская признала свою вину и сотрудничает со следствием

10:20 2023-04-28

Блогер Елена Блиновская была задержана на границе РФ с РБ 27 апреля утром. Она обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере. В настоящее время известно, что основательница "Марафона желаний" признала свою вину, покаявшись в содеянном.

Телеграм-канал СК РФ информирует, что Елена Блиновская в полном объеме признала свою вину, покаявшись в нарушении закона.

Следователи в настоящее время устанавливают личность того, кто предупредил звезду интернета о том, что планируется ее арест. Данная информация носила статус "следственной тайны".

СК призывает Пресненский районный суд столицы определить Блиновской меру пресечения в виде ареста. Разбирательство по делу блогерши пройдет 28 апреля. До вынесения решения Елена находится в камере.

Напомним, что Блиновскую обвиняют в неуплате 918 000 000 российских рублей налогов.

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