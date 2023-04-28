Блиновская признала свою вину и сотрудничает со следствием

Телеграм-канал СК РФ информирует, что Елена Блиновская в полном объеме признала свою вину, покаявшись в нарушении закона.
Следователи в настоящее время устанавливают личность того, кто предупредил звезду интернета о том, что планируется ее арест. Данная информация носила статус "следственной тайны".
СК призывает Пресненский районный суд столицы определить Блиновской меру пресечения в виде ареста. Разбирательство по делу блогерши пройдет 28 апреля. До вынесения решения Елена находится в камере.
Напомним, что Блиновскую обвиняют в неуплате 918 000 000 российских рублей налогов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__