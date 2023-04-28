Аффлек сообщил, что его супруга Лопес ест все подряд и остается в отличной форме

Оказывается, потрясающая фигура актрисы и певицы Дженнифер Лопес - результат тренировок, а не жесткой диеты. Об этом рассказал ее супруг и коллега Бен Аффлек.

Знаменитость ест, что пожелает, включая мороженое и печенье. Формы она поддерживает посредством постоянных грамотно построенных тренировок.

Аффлек сокрушается, что сам очень много времени проводит в спортзале, но такими результатами как у жены похвастаться не может.