Аффлек сообщил, что его супруга Лопес ест все подряд и остается в отличной форме

10:51 2023-04-28

Молодожен Бен Аффлек утверждает, что его знаменитая супруга Дженнифер Лопес не сидит на диете, а ее формы - результат специальных тренировок.

Оказывается, потрясающая фигура актрисы и певицы Дженнифер Лопес - результат тренировок, а не жесткой диеты. Об этом рассказал ее супруг и коллега Бен Аффлек.

Знаменитость ест, что пожелает, включая мороженое и печенье. Формы она поддерживает посредством постоянных грамотно построенных тренировок.

Аффлек сокрушается, что сам очень много времени проводит в спортзале, но такими результатами как у жены похвастаться не может.

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    Напомним, что Лопес уже 53 года, а фигура у нее такая, что завидуют двадцатилетние.

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