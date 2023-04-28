Как я умудрился погубить свои помидоры

Почитал рекомендации по подготовке почвы, провел барботирование, посадил семена в стаканчики, по одному, чтобы не пикировать затем.
Все шло хорошо, растения в стаканчиках были крепкие и листья у них были здоровые.
И вот в 15-х числах апреля решил уже, что пора пересаживать рассаду в теплицу. Помидоры требуют, чтобы до пяти месяцев их роста ночная температура не снижалась ниже 15 градусов.
Чтобы растения в теплице нормально питались добавил в лунку по 200 граммов биогумуса.
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