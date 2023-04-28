Как я умудрился погубить свои помидоры

11:58 2023-04-28

Купил я год назад два пакета семян помидор и решил воспользоваться правилами и посадить рассаду по всем правилам агротехники.

Почитал рекомендации по подготовке почвы, провел барботирование, посадил семена в стаканчики, по одному, чтобы не пикировать затем.

Все шло хорошо, растения в стаканчиках были крепкие и листья у них были здоровые.

И вот в 15-х числах апреля решил уже, что пора пересаживать рассаду в теплицу. Помидоры требуют, чтобы до пяти месяцев их роста ночная температура не снижалась ниже 15 градусов.

Чтобы растения в теплице нормально питались добавил в лунку по 200 граммов биогумуса.

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    Все шло как по нотам: в теплице был стабильный температурный режим, кусты были крепкие и в назначенное время обильно зацвели.

    И тут я дал маху, решил, что все образуется само собой и забыл о режиме. А на момент цветения похолодало, и температура в теплице была слишком низкой (меньше 14 градусов).

    В итоге цветы не образовывали завязи, и лишь часть из них смогла затем превратиться в нормальные плоды.
    Такая вот ошибочка вышла.

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