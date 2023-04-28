Ультракороткие кожаные шорты Фредди Меркьюри проданы с аукциона за 1 500 000 рублей

Знаменитые кожаные шорты солиста группы "Queen" Фредди Меркьюри стали способом музыканта эпатировать свою аудиторию. Он подобрал самые короткие шорты из всех, что смог найти, и вышел в них на сцену в Бирмингеме в декабре 1980 года.

Предмет гардероба легендарного исполнителя был продан с аукциона за 14 500 фунтов (1 500 000 российских рублей).

Новый владелец одежды пожелал остаться неизвестным. Вместе с шортами ему вручили письмо, подтверждающее подлинность "товара", и книгу "Как все начиналось".

Авторы произведения - глава фан-клуба группы Джеки Смит и биограф группы Джим Дженкинс.