Бриттни Гринер считает, что кроме Олимпиады больше никуда не уедет из США

Вопрос о возвращении на баскетбольную площадку для Гринер проблемы не составлял.

«Не хочу показаться высокомерной, но я просто знаю, что у меня есть пари», — сказала она. «У меня здесь есть все ресурсы, чтобы вернуться туда, где я могу играть, поэтому не было сомнений, что я вернусь».

Однако 32-летняя баскетболистка больше не хочет выступать за иностранную команду за пределами США.

«Я больше никогда не буду играть за границей, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх», — сказала Гринер.

«Если я попаду в национальную команду, это будет единственный раз, когда я покину американскую землю», - добавила спортсменка.

Напомним, что спортсменка была арестована в московском аэропорту Шереметьево в начале февраля 2022 года и позже приговорена к девяти годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков и попытку их контрабанды в Россию.