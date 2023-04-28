Гордон потребовал остановить травлю Барановской

Ведущий "Мужское/Женское" Александр Гордон заступился за свою коллегу Юлию Барановскую прямо в эфире шоу.
Звезда экрана призвал прекратить травить Юлию в социальных сетях.
Он потребовал перестать хейтеров писать ей "какая она плохая".
Видимо, волна негатива в адрес ведущей поднялась, когда она закрутила роман с только что разведенным Григорием Лепсом.
Ранее Барановская рассказывала, что лежание на диване как времяпровождение для нее неприемлемо.
В выходные она либо встречает гостей, либо отправляется в небольшое путешествие со своим семейством.
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