Гордон потребовал остановить травлю Барановской

Ведущий "Мужское/Женское" Александр Гордон заступился за свою коллегу Юлию Барановскую прямо в эфире шоу.

Звезда экрана призвал прекратить травить Юлию в социальных сетях.

Он потребовал перестать хейтеров писать ей "какая она плохая".

Видимо, волна негатива в адрес ведущей поднялась, когда она закрутила роман с только что разведенным Григорием Лепсом.

Ранее Барановская рассказывала, что лежание на диване как времяпровождение для нее неприемлемо.

В выходные она либо встречает гостей, либо отправляется в небольшое путешествие со своим семейством.