Джиган завалил подарками Самойлову в ее день рождения

Ранним утром Джиган разбудил любимую шикарным букетом роз и розовым тортом.
Позднее она завалил цветами весь дом. Под соответствующим кадром в соцсетях он написал "Люблю больше жизни! С днем рождения, роднуля!".
Ранним утром Джиган разбудил любимую шикарным букетом роз и розовым тортом.
Позднее она завалил цветами весь дом. Под соответствующим кадром в соцсетях он написал "Люблю больше жизни! С днем рождения, роднуля!".
Вечером все звездное семейство отправилось отмечать личный праздник Оксаны Самойловой в ресторан.
Для именинницы в этот день "старались" супруг, Егор Крид и Инстасамка.
Оксана похвасталась живыми бабочками, с которыми так "близко общалась" впервые в своей жизни.
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