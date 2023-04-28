Джиган завалил подарками Самойлову в ее день рождения

13:29 2023-04-28

Модель Оксана Самойлова отметила свое 35-летие. Супруг Джиган, с которым теперь мир, завалил любимую женщину подарками и сюрпризами.

Ранним утром Джиган разбудил любимую шикарным букетом роз и розовым тортом.

Позднее она завалил цветами весь дом. Под соответствующим кадром в соцсетях он написал "Люблю больше жизни! С днем рождения, роднуля!".

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    Вечером все звездное семейство отправилось отмечать личный праздник Оксаны Самойловой в ресторан.

    Для именинницы в этот день "старались" супруг, Егор Крид и Инстасамка.

    Оксана похвасталась живыми бабочками, с которыми так "близко общалась" впервые в своей жизни.

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