Джиган завалил подарками Самойлову в ее день рождения

Вечером все звездное семейство отправилось отмечать личный праздник Оксаны Самойловой в ресторан.

Для именинницы в этот день "старались" супруг, Егор Крид и Инстасамка.

Оксана похвасталась живыми бабочками, с которыми так "близко общалась" впервые в своей жизни.