Шри-Ланка рассматривает возможность экспорта 100 000 обезьян в Китай

Недавно объявленный министром сельского хозяйства Махиндой Амаравирой план по завозу диких цейлонских шляпных обезьян в Китай вызвал резкую критику со стороны борцов за права животных.

По утверждению частной китайской компании, которая хочет импортировать приматов, это закупка для сотен китайских зоопарков. Однако посольство Китая в столице Шри-Ланки Коломбо подчеркивает, что китайское правительство не получало никаких заявок на ввоз животных.

Тем не менее, министр сельского хозяйства Шри-Ланки Амаравира заявил, что экспорт будет рассмотрен, учитывая большой ущерб, причиненный обезьянами сельскому хозяйству.

Например, ущерб кокосовым плантациям, которые при экспорте приносят стране большие деньги. Однако в последнее время обезьяны уничтожили немалую часть урожая — отчасти потому, что люди все больше проникают в среду обитания животных.

В то же время обезьяны находятся в Красном списке исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП). Это статус не имеет никаких юридических последствий, заявила пресс-секретарь МСОП, отвечая на вопрос.

Государство может экспортировать животных, если, по мнению научного авторитета государства, это не наносит вреда выживанию вида. На самой Шри-Ланке животные не охраняются, они встречаются только там в дикой природе.

Активисты по защите прав животных в Шри-Ланке теперь опасаются, что 100 000 обезьян могут быть использованы для исследований или в конечном итоге съедены.

Общество охраны дикой природы и природы Шри-Ланки призвало правительство прекратить экспорт и вместо этого найти другие решения для ограничения популяции обезьян.

Островное государство к югу от Индии с населением около 22 миллионов человек в настоящее время страдает от финансовых проблем. В прошлом году страна пережила самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия и с тех пор борется с нехваткой продовольствия и энергии, а цены на продукты питания резко выросли.

Массовые протесты прошлым летом привели к бегству президента Готабая Раджапакса за границу и его отставке. Недавно Шри-Ланка получила четырехлетнюю кредитную программу от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму около трех миллиардов долларов. Но этого недостаточно для выхода из кризиса.