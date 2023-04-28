Лукашенко анонсировал наступление «железной диктатуры» в Беларуси

В пятницу, 28 апреля, Александр Лукашенко приехал в Ветковский район Гомельской области для проведения рабочей встречи с местными чиновниками, где публично заявил, что руководящему звену в регионах существенно не хватает дисциплинированности для выполнения задач, поставленных вышестоящим руководством.

По мнению Лукашенко, многие из белорусских политиков "засиделись в Минске", и для ликвидации негативных последствий подобной оседлости необходимо наступление "железной диктатуры", которое может состояться уже в ближайшее время. Кроме того, президент подверг критике гомельских чиновников, обвинив их в слишком неспешном темпе мелиорационных процессов в области.

Александр Лукашенко уверен, что представители гомельского истеблишмента должны активизировать свою работу для более быстрого достижения конкретных результатов во всех сферах жизнедеятельности региона, особенно в сельскохозяйственной отрасли, традиционно считающейся одной из самых передовых в стране.

Кроме того, Лукашенко считает, что многие из полей в Беларуси оказались в запущенном состоянии из-за отсутствия земледельческой культуры, ввиду чего правительство обязуется более строго контролировать процесс выполнения поставленных перед губернаторами задач в аграрной сфере.

Резюмируя, Александр Лукашенко призвал региональных чиновников уделять более пристальное внимание контролю за функционированием дамб, каналов и водного режима в принципе, что так необходимо для эффективного возделывания полей.