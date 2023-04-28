Гузеева поставила на место хейтеров, раскритиковавших ее внешность

В ответ на нападки хейтеров относительно внешности Лариса Гузеева поклялась, что у нее имеются паспорт, зеркало и весы, по этой причине она все о себе знает и не нуждается в сторонних оценках ее данных.
Ведущая убеждена, что недоброжелатели, ругая ее, унижают самих себя.
Безусловно, у Гузеевой нашлись и защитники, заверившие, что она красавица. Также фолловеры артистки призвали не обращать внимание на злобу "несчастных людей", а помолиться за них.
Фанаты актрисы убеждены, что их любимица прекрасна в любом возрасте и весе.
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