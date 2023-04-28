Германия ожидает заключения контракта по поставкам израильской системы ПРО Arrow 3

13:47 2023-04-28

Инспектор ВВС Инго Герхарц ожидает до лета предварительного контракта на закупку израильской системы противоракетной обороны Arrow 3.

Германии нужна система ПВО большой дальности, заявил Герхарц газете "Bild". Он предположил, что первая система может появиться в Германии в 2025 году.

Канцлер Олаф Шольц в прошлом году объявил о закупке системы противоракетной обороны.

Покупка Arrow 3 также обсуждалась в середине марта, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Берлин.

После разговора с Шольцем он сказал тогда, что обе стороны будут способствовать продаже Arrow 3 в Германию.

Arrow 3 производится израильской компанией Aerospace Industries в сотрудничестве с американским концерном Boeing. Она предназначена для противодействия ракетам большой дальности.

Arrow 3 имеет дальность действия до 2400 километров и может уничтожать приближающиеся цели на высоте до 100 километров.