Германия ожидает заключения контракта по поставкам израильской системы ПРО Arrow 3

Германии нужна система ПВО большой дальности, заявил Герхарц газете "Bild". Он предположил, что первая система может появиться в Германии в 2025 году.

Канцлер Олаф Шольц в прошлом году объявил о закупке системы противоракетной обороны.

Покупка Arrow 3 также обсуждалась в середине марта, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Берлин.

После разговора с Шольцем он сказал тогда, что обе стороны будут способствовать продаже Arrow 3 в Германию.

Arrow 3 производится израильской компанией Aerospace Industries в сотрудничестве с американским концерном Boeing. Она предназначена для противодействия ракетам большой дальности.

Arrow 3 имеет дальность действия до 2400 километров и может уничтожать приближающиеся цели на высоте до 100 километров.