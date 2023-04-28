В Беларуси ответили на заявление Ходжеса о победе Украины до конца года и захвате Крыма

В эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ Игорь Гедич назвал высказывания западных политиков и военных действиями по «закону провинциального театра».

«Закон дешевого, провинциального театра – вскакивать с места на каждую выигрышную фразу. На сцене актеры под каждую выигрышную фразу вскакивали – кузнечики по сцене прыгали, веселились. В данном случае, я думаю, что он [Бен Ходжес] заблуждается. Это чистый хайп, на мой взгляд», - отметил Гедич.

В пример, он привел «актера» более серьезной руки, командующего Объединенного комитета начальников штабов США, Марка Милли, который назвал шанс на победу Украины мизерным.