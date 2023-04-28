Юрист Хаминский заявил, что признание Блиновской своей вины только ухудшило ее ситуацию

Глава Центра правопорядка в столице и области Александр Хаминский назвал признание вины Еленой Блиновской ошибкой с ее стороны.
Правовед обратил внимание, что в этом году в законодательство внесены изменения, согласно которым нужно только погасить долг по налогам в казну государства, тем самым избежать преследования.
Признание вины обвиняемым в неуплате обязательных сборов не требуется.
Блиновской требовалось лишь заплатить 918 000 000 долга и от нее бы "отстали", а, признав вину в содеянном, она создала себе угрозу в виде тюремного срока.
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